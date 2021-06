Kent + Bobin MJC de Venelles, 12 juin 2021-12 juin 2021, Venelles.

Kent + Bobin

MJC de Venelles, le samedi 12 juin à 20:30

Dans sa chambre d’étudiant, Frédéric Bobin écoutait en boucle les chansons de Kent. Après un concert de ce dernier à Lyon en 2009, leurs chemins se croisent. A ce moment-là, l’ex-chanteur de Starshooter a déjà un beau parcours à son actif : succès en solo avec À nos amours et Tous les hommes… Quant à Bobin, il tourne un peu partout en France et à l’étranger et vient de sortir Singapour. Entre Kent le lyonnais d’origine et Bobin le lyonnais d’adoption, tous deux fils d’ouvriers, le courant passe ! Très vite, ils prennent plaisir à s’inviter sur scène. En 2018, c’est tout naturellement que Bobin propose à son ami Kent un duo sur sa chanson Tant qu’il y aura des hommes dont le clip est une balade lyonnaise à la Croix-Rousse, le quartier natal de Kent. Ce soir, sur l’invitation de la MJC de Venelles, Bobin et Kent… Kent et Bobin se réunissent sur scène et mélangent leurs répertoires. Deux voix, deux guitares. Un moment de partage, plein d’énergie et de fraternité. Frédéric Bobin – voix, guitares / Kent – voix, guitares

12 / 16€ / réservations obligatoires

MJC de Venelles Place de la mairie, 13770 Venelles Venelles Bouches-du-Rhône



