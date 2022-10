Kenny : Je suis une princesse et je vous emmerde Théâtre 100 Noms Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : non 16 € / 20 € RÉSERVATIONS : – www.theatre100noms.com- à la billetterie du Théâtre 100 Noms (mercredi au dimanche de 14h à 18h) – 02 28 200 100 ou billetterie@theatre100noms.com Humour. Un spectacle hommage aux femmes ! (et aux hommes qui les supportent…) Kenny est un homme, un vrai ! Très loin des clichés masculins. Il déteste le foot et la bière, il préfère le patinage artistique et les cocktails… L’homme moderne, c’est sûrement lui !Ni gay, ni macho, dans ce spectacle vous découvrirez un homme sensible avec un côté féminin très présent dans chaque aspect de sa vie. D’une jeunesse doucement agitée à une vie de couple banalement tumultueuse, durant plus d’une heure Kenny rend un hommage tantôt drôle, tantôt émouvant aux femmes de sa vie mais n’oublie pas toutes les autres ! Mesdames, vous allez enfin comprendre pourquoi vos petits “charmes” s’appellent en réalité des défauts.Messieurs, vous n’êtes pas seuls à souffrir… Venez, c’est aussi un cercle de parole où on se dit tout ! Kenny explose un à un les clichés sexistes, en assumant avec tendresse et autodérision tous ses petits côtés “Princesse” comme il les appelle, car après tout, l’homme est une femme comme les autres ! Durée : 1h30 Théâtre 100 Noms Île de Nantes Nantes 44200

