Kenny Festival : Rassemblement Européen de Motocross et Quads 2021-09-18 – 2021-09-19

Reygade Corrèze Le plus grand rassemblement européen de pilotes de motos et quads tout-terrain.

700 pilotes – 14 catégories – 70 courses.

700 pilotes – 14 catégories – 70 courses.

Courses motocross, salon expo tout-terrain, 2 randos moto/quad/ssv.

