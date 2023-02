Kenny Beats LA MACHINE DU MOULIN ROUGE, 25 février 2023, PARIS.

AEG PRESENTS FRANCE (L-R-21-2451/L-R-21-2452) PRESENTE : ce concert. Au cours des cinq dernières années, Kenny Beats s’est démarqué comme l’un des protagonistes les plus marquants du rap contemporain, produisant pour des artistes comme NBA Youngboy, FKA twigs, Dominic Fike, Rico Nasty, Freddie Gibbs et Vince Staples. Le producteur américain sort ‘LOUIE’ son tout premier album en tant qu’artiste solo en forme d’hommage à son père et à la relation qui l’y lie. Kenny Beats y révèle une nouvelle facette de son travail au travers de samples loopés et de motifs rythmiques hypnotiques et s’inspire d’autres producteurs soulful tels J.Dilla, Madlib et D’Angelo pour ré-explorer les thèmes de sa propre histoire, de son enfance et de son éducation. Kenny Beats sera de passage à Paris à La Machine du Moulin Rouge pour un DJ set exceptionnel le 25 février 2023 Kenny Beats Kenny Beats

LA MACHINE DU MOULIN ROUGE PARIS 90, Boulevard de Clichy Paris

