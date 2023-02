KENNY BARRON QUINTET NEW MORNING, 24 février 2023, PARIS.

KENNY BARRON QUINTET NEW MORNING. Un spectacle à la date du 2023-02-24 à 21:30 (2023-02-24 au ). Tarif : 35.2 à 35.2 euros.

9 Nominations aux Grammy Awards. Dernière légende du piano jazz, monstre sacré ! La liste de ceux qu’il a accompagnés est un vrai who’s who du jazz ! Mais si Dizzy Gillespie, Freddie Hubbard, Stanley Turrentine, Milt Jackson, Buddy Rich, Yusef Lateef, Eddie Harris, Sonny Stitt, Ella Fitzgerald, Roy Haynes, Chet Baker, Elvin Jones, David Sanborn ou bien encore Ornette Coleman ont fait appel un jour au service de Kenny Barron, c’est que le piano de ce maître de l’élégance n’a jamais cessé d’offrir un swing, un raffinement et une épure hors norme. A 75 ans, le natif de Philadelphie est de cette école de la note juste, de ceux qui savent intégrer silence et espace dans leur musique et n’abusent jamais de leur impressionnante technique. “less is more”, comme dissent les Anglo-saxons… A sa fidèle rythmique composée du contrebassiste Kiyoshi Kitagawa et du batteur Johnathan Blake, Barron ajoute le saxophone ténor de Immanuel Wilkins et le vibraphone de Steve Nelson pour se retrouver à la tête d’un quintet cinq étoiles qui ne cherche pas à révolutionner le genre mais plutôt à trouver le ton juste et perpétuer la tradition du swing intelligent et imparable. Comme sur l’album Concentric Circles que les cinq homes ont publié avant l’été. La grande classe. Kenny Barron Kenny Barron

NEW MORNING PARIS 7-9 R.DES PETITES-ECURIES Paris

