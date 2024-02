Kenna et Cox Le Moulin de Corneil Mézilles, vendredi 9 février 2024.

Kenna et Cox Le Moulin de Corneil Mézilles Yonne

Au programme musicale l’australien Chris Kenna (chant/guitare) et son compatriote Melissa Cox (violon/chant/basse) partagent leur repertoire folk-blues, dont on dit…

« … suave, roots, sensuelle et poétique… » Leila

« Des voix qui s’accordent magnifiquement » Sylvie

« …lui avec la voix et l’âme pour réveiller les morts, et elle avec la mélodie pour les rendre heureux de rester encore vivants » Matt. Sur réservation. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-09 20:00:00

fin : 2024-02-09

Le Moulin de Corneil 3 Place Lucien Gaubert

Mézilles 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté lemoulindecorneilchambreshotes@gmail.com

