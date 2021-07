Kenleur Tour – Saint-Armel Saint-Armel, 25 juillet 2021-25 juillet 2021, Saint-Armel.

10h : Balade autour des fontaines et croix avec des légendes et histoires farfelues 12h45 : Apéro concert : BBS Jazz (quartet), Roots 56 (quartet), Kanerien Drinded, Diatoteiz Buvette, galettes et crêpes Loterie avec des cadeaux offerts par les commerçants avoisinants 14h30 : Danses bretonnes avec le cercle de Saint-Armel « Flour An Halen » et groupes Loisirs de Saint-Armel et de la Trinité-Surzur — ➡ ? ? Programmation complète du Kenleur Tour : [[https://www.kenleur.bzh/…/06/15/kenleur-tour-le-programme/](https://www.kenleur.bzh/…/06/15/kenleur-tour-le-programme/)](https://www.kenleur.bzh/…/06/15/kenleur-tour-le-programme/) — Avis à la population ! Que ceux qui en ont marre de rester enfermés chez eux, loin des copains, depuis des mois, nous rejoignent ! Puisque les danseurs et musiciens n’ont pas pu participer à nos grands événements (Tradi’deiz, Meliaj, Kenleurenn…), tous annulés, nous, confédération Kenleur, avons décidé d’aller à leur rencontre, dans leur terroir. Le principe ? Une équipe de joyeux drilles de Kenleur s’embarque à bord d’une caravane Airstream de 1975 transformée en scène ambulante, qui sillonnera les routes des cinq départements de Bretagne pendant six semaines. À chaque étape, les associations locales s’emparent de cette occasion pour vous faire vivre un moment de culture bretonne, sous toutes ses facettes : initiation à la danse, chant, musique, défilé de mode, initiation à la broderie, littérature, spectacle, balade contée, performance, surprises… Ce festival itinérant sur mesure autour de la culture populaire, avec des pros et des amateurs, est un prétexte idéal pour reprendre le chemin de la fête ! Échauffez vos petits doigts, vérifiez le programme sur kenleur.bzh, étirez vos zygomatiques, et en avant la musique !

gratuit

18ème étape – Exposition de costumes bretons et de peintures

