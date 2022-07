Kenleur Tour Rosnoën, 18 août 2022, Rosnoën.

Kenleur Tour

Pont de Térénez Rosnoën Finistère OT Presqu’île de Crozon – Aulne Maritime

2022-08-18 18:00:00 – 2022-08-18 23:00:00

Rosnoën

Finistère

Rosnoën

Nous voici de retour sur les routes de Bretagne pour une édition 2022 du Kenleur Tour !

Après une première édition pleine de danse, de musique, de rencontre et de convivialité, on doit vous l’avouer, on avait bien envie de recommencer.

Ce jeudi 18 août retrouvez nous au pont de Térénez côté Rosnoën pour une soirée inoubliable avec les cercles Bro ar ster goz et Korollerien Kraon accompagnés de leurs invités

