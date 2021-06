Guérande Promenade du Boulevard du Nord Guérande, Loire-Atlantique Kenleur Tour Promenade du Boulevard du Nord Guérande Catégories d’évènement: Guérande

Promenade du Boulevard du Nord, le lundi 19 juillet à 17:00

11ème étape – le détail de la programmation arrive bientôt ! * Jeux bretons avec C’hoarioù Bro Gwenrann * Déambulation chantée et en musique par 3 portes de la ville fortifiée * Arrivée en intra-muros des 5 groupes * Chants et danses * Déambulation vers le lieu de la carvane * Initiation aux danses * Contes et chants * Présentation de la veuze et des Veuzous de la Presqu’île * Présentation de costumes * Les Veuzous de la Presqu’île * Concert Trio Alcon * Concert Duo ou Nodet

Gratuit

Ce festival itinérant sur mesure autour de la culture populaire, avec des pros et des amateurs, est un prétexte idéal pour reprendre le chemin de la fête ! Promenade du Boulevard du Nord Boulevard du Nord Guérande Guérande Loire-Atlantique

