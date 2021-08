Plonéour-Lanvern Plonéour-Lanvern Finistère, Plonéour-Lanvern Kenleur Tour : festival breton itinérant Plonéour-Lanvern Plonéour-Lanvern Catégories d’évènement: Finistère

Plonéour-Lanvern Finistère Plonéour-Lanvern Une équipe de joyeux drilles de Kenleur s’embarque à bord d’une caravane Airstream de 1975 transformée en scène

ambulante, qui sillonnera les routes des cinq départements de Bretagne pendant six semaines. À chaque étape, les associations locales s’emparent de cette occasion pour vous faire vivre un moment de culture bretonne.

A découvrir :

exposition véhicules anciens, jeux bretons, initiation à la danse bretonne, présentation de costumes, confection d'épingles de pardons…

