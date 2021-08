Elliant Elliant Elliant, Finistère Kenleur Tour Elliant Elliant Catégories d’évènement: Elliant

Finistère

Kenleur Tour Elliant, 7 août 2021, Elliant. Kenleur Tour 2021-08-07 – 2021-08-07

Elliant Finistère Elliant Festival itinérant 100% gratuit organisé par la confédération Kenleur.

Durant cette soirée vous pourrez découvrir :

Le spectacle des enfants du cercle celtique Ar Vro Melenig d’Elliant

Le spectacle monté par les cercles de Kenleur Divroet, cercles celtiques étant basés en dehors de la Bretagne.

Le spectacle du Bagad Bro Melenig

Concert de TRIBĒ // Brass Band, un groupe de musique bretonne, ainsi que sur Night Fuss, un groupe de rock originaire de Brest.

Pass sanitaire obligatoire +33 2 98 06 87 90 https://www.kenleur.bzh/ Festival itinérant 100% gratuit organisé par la confédération Kenleur.

Pass sanitaire obligatoire dernière mise à jour : 2021-07-30 par OTC CCA

