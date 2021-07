Guérande Boulevard du Nord 44350 Guerande Guérande, Loire-Atlantique Kenleur Tour Boulevard du Nord 44350 Guerande Guérande Catégories d’évènement: Guérande

Au programme de cette soirée festive : – De 17h à 18h : Déambulations dans les rues de l'Intra-Muros en musique et en chantant – De 18h à 19h : Initiation aux danses bretonnes – De 19h à 20h15 : Chants, contes et présentation de la Veuze – De 20h15 à 21h : Présentation de costumes bretons et des danses – De 21h à 22h45 : Concert avec les groupes Trio Alcon et Nodet

