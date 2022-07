Kenleur Tour Bénodet, 12 août 2022, Bénodet.

Kenleur Tour

2022-08-12 18:30:00 – 2022-08-12 23:30:00

Nous voici de retour sur les routes de Bretagne pour une édition 2022 du Kenleur Tour !

Après une première édition pleine de danse, de musique, de rencontre et de convivialité, on doit vous l’avouer, on avait bien envie de recommencer.

Rendez-vous le 12 août à Bénodet à la Butte du Fort pour une soirée inoubliable autour de la culture bretonne.

Au programme concerts, danses, présentation de costumes bretons et animations par les cercles celtiques.

Buvette, petite restauration, crêpes sur place.

dernière mise à jour : 2022-07-08 par OT BENODET