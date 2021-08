Lampaul-Guimiliau Lampaul-Guimiliau Finistère, Lampaul-Guimiliau Kenleur Tour : animations Lampaul-Guimiliau Lampaul-Guimiliau Catégories d’évènement: Finistère

Lampaul-Guimiliau

– Visite guidée de l’exposition de costumes à la Maison du Patrimoine

– Dédicaces de Patrice Pellerin et Hélène du Gouezou à l’Ivresse des Mots – 18h30/19h15 : Bal des enfants avec Luc Danigo – 19h15/20h : Initiation à la danse bretonne accompagné des Méchants Violons – 20h/21 h : Apéro Musical avec Castor et Pollux – 21h/00h : Fest-Noz avec Lâret-hi Deluxe Edition (Kan-ha-diskan ; binioù/bombarde/tambour ; trejeunn-gaol/tambour ; chants vannetais à danser) et Les Méchants Violons Bars et petite restauration sur place. PASS Sanitaire demandé. http://www.kenleur.bzh/ 18h30 :

