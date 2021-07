Bannalec stang uhel Bannalec, Finistère Kenleur Tour à Bannalec stang uhel Bannalec Catégories d’évènement: Bannalec

Finistère

Kenleur Tour à Bannalec, le dimanche 8 août

stang uhel, le dimanche 8 août à 10:00

L’ensemble Ar Banal Aour propose une grande Fête des vieux métiers, le dimanche 8 août, sur le site de Stang-Huel. Dès 10 h 30, d’anciens véhicules agricoles défileront en partant du bourg. Le public retrouvera, sur site, une exposition de matériels, une démonstration de fauchage et battage à l’ancienne, des métiers d’autrefois. Un marché de produits du terroir et d’artisanat d’art sera installé. Repas prévu à 12 h 30 (tarif : 12 €). Petite restauration : crêpes, frites/chipos.

4€

Animations dans le bourg dès 16h stang uhel Bannalec Bannalec Finistère

2021-08-08T10:00:00 2021-08-08T19:00:00

