Kengné Téguia Capc Musée d'art contemporain Bordeaux

Gironde

Kengné Téguia Capc Musée d’art contemporain, 25 juin 2021-25 juin 2021, Bordeaux. Kengné Téguia

du vendredi 25 juin au dimanche 2 janvier 2022 à Capc Musée d’art contemporain

À partir d’une nouvelle série d’œuvres sonores, Kengné Téguia raconte le récit d’un fantôme présent dans le bâtiment du Capc. Se référant au cinéma d’horreur et aux thrillers, la présence spectrale communique en utilisant la LSF (Langue des Signes Française), le chant, les technologies sonores, analogiques et numériques. En relation à sa pratique expérimentale, un écosystème complexe réfléchi par l’artiste se déploie hors des murs du Capc, notamment dans l’espace virtuel grâce à la création d’un site internet. **L’artiste vous présente son projet à travers une bande annonce**

Tarifs : 7€ ; 4€ (tarif réduit)

Dans le prolongement de son invitation en résidence au Capc, Kengné Téguia présente BADABOUM (error system), sa première exposition personnelle en France. Capc Musée d’art contemporain 7 rue ferrère 33000 Bordeaux Bordeaux Fondaudège Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

