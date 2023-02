Kendra Morris + The Winston Brother UBU, 15 mars 2023, RENNES.

PALOMA (V-R-2020-011763 | 011766 | 0117) présente KENDRA MORRIS SOUL La légende raconte que les chats possèdent neufs vies. Croyance ou non, on peut déjà tenter de trouver des réponses au cœur du dernier opus de Kendra Morris. La chanteuse et musicienne américaine – à l’instar du chat aux mille expériences – a commencé la musique sur son enregistreur karaoké pour finir par produire de nombreux albums, multiplier les collaborations avec ses congénères américains du milieu hip-hop (DJ Premier ou MF DOOM pour ne citer qu’eux), jusqu’en 2022 et la sortie de « Nine Lives ». C’est l’annonce d’un nouveau chapitre pour l’artiste : dix titres pour neuf vies, des histoires universelles aux identifications inévitables. Le charme de Kendra Morris n’enlève rien à son univers qu’on pourrait décrire de soul rétro-alternative, largement inspirée de la culture de l’Oncle Sam et interprétée avec volupté. Le cadre est idyllique, la voix est sensuelle, les productions lancinantes… c’est le retour de Kendra Morris et de sa – qui sait ? – dixième vie.THE WINSTON BROTHERS FUNK

UBU RENNES 1, Rue Saint-Helier Ille-et-Vilaine

