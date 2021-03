Toulouse Zénith de Toulouse Haute-Garonne, Toulouse KENDJI GIRAC Zénith de Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

KENDJI GIRAC Zénith de Toulouse, 24 octobre 2021-24 octobre 2021, Toulouse. KENDJI GIRAC

Zénith de Toulouse, le dimanche 24 octobre à 17:00

<p>Kendji, l’artiste aux 4 millions d’albums vendus et aux tubes incontournables revient sur scène en 2021 ! <br />Le jeune prodige de la Gypsie Pop est de retour pour une tournée à travers la France, la Belgique et la Suisse Venez danser sur des rythmes endiablés et prolonger l’été toute l’année !<br /> Nouvel album “Mi vida” disponible le 9 octobre 2020.</p> Producteur : TS3 Placement: Place numérotée Parking: A,B,C,D,H

Billetterie Personnes à Mobilité Réduite : 05 34 31 10 00

Variété française Zénith de Toulouse 11 Avenue Raymond Badiou, Toulouse Toulouse Toulouse Rive Gauche Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-24T17:00:00 2021-10-24T00:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Zénith de Toulouse Adresse 11 Avenue Raymond Badiou, Toulouse Ville Toulouse