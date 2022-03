Kendji Girac : Concert Chanson Agen Agen Catégories d’évènement: Agen

Lot-et-Garonne

Kendji Girac : Concert Chanson Agen, 20 mai 2022, Agen. Kendji Girac : Concert Chanson Centre de Congrès – Parc des Expositions Avenue du Midi Agen

2022-05-20 – 2022-05-20 Centre de Congrès – Parc des Expositions Avenue du Midi

Agen Lot-et-Garonne Kendji, l’artiste aux 4 millions d’albums vendus et aux tubes incontournables revient sur scène en 2022 ! Le jeune prodige de la Gypsie Pop est de retour pour une tournée à travers la France, la Belgique et la Suisse Venez danser sur des rythmes endiablés et prolonger l’été toute l’année ! Kendji, l’artiste aux 4 millions d’albums vendus et aux tubes incontournables revient sur scène en 2022 ! Kendji, l’artiste aux 4 millions d’albums vendus et aux tubes incontournables revient sur scène en 2022 ! Le jeune prodige de la Gypsie Pop est de retour pour une tournée à travers la France, la Belgique et la Suisse Venez danser sur des rythmes endiablés et prolonger l’été toute l’année ! Agen expo congrés

Centre de Congrès – Parc des Expositions Avenue du Midi Agen

dernière mise à jour : 2022-03-17 par

Détails Catégories d’évènement: Agen, Lot-et-Garonne Autres Lieu Agen Adresse Centre de Congrès - Parc des Expositions Avenue du Midi Ville Agen lieuville Centre de Congrès - Parc des Expositions Avenue du Midi Agen Departement Lot-et-Garonne

Agen Agen Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/agen/

Kendji Girac : Concert Chanson Agen 2022-05-20 was last modified: by Kendji Girac : Concert Chanson Agen Agen 20 mai 2022 Agen Lot-et-Garonne

Agen Lot-et-Garonne