KEN CARSON La Bellevilloise, 21 février 2023, Paris. Le mardi 21 février 2023

de 19h00 à 22h00

. payant Prévente : 25.30 EUR

Ken Carson en concert à La Bellevilloise mardi 21 février 2022. A seulement 19 ans, Ken Carson est l’un des leaders de cette nouvelle génération de rappeurs « underground », dans la succession de leurs aînés qui ont popularisé le cloud rap sur soundcloud comme Lil Uzi Vert, XXX Tentation ou encore Playboi Carti. Originaire d’Atlanta comme ce dernier, Ken Carson se fait rapidement remarquer et signe sur le label de Carti OPIUM Records/interscope en 2019, il sera également choisi comme première partie sur sa tournée. Après le succès de ses premiers singles « The End » et « Yale » qui ont chacun cumulé des dizaines de millions de streams sur les plateformes, Ken Carson sort cette année son premier album « X » (Polydor France/UMG), un changement progressif dans la signature sonique de Ken, qui passe de rap mélodique à des morceaux plus centrés sur les paroles et le storytelling. Pour sa toute première tournée en tant que headliner, Ken Carson passera par la Bellevilloise le 21 février 2023. La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris

