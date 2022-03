Kemperle Ocean Challenge Clohars-Carnoët, 9 avril 2022, Clohars-Carnoët.

Kemperle Ocean Challenge Clohars-Carnoët

2022-04-09 – 2022-04-10

Clohars-Carnoët Finistère

Courses et Animations en surfski et pirogue sur la façade maritime du pays de Quimperlé, entre Moëlan-sur-Mer et Clohars-Carnoët.

Samedi 9 : Beach Challenge + National Ocean Racing (13h30-17h Plage de Bellangenêt)

Dimanche 10 : National Ocean Racing (10h-12h Downwind Kerfany Le Pouldu)

