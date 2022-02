Kemmler Marseille 5e Arrondissement, 30 mars 2022, Marseille 5e Arrondissement.

Kemmler Makeda 103 Rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement

2022-03-30 – 2022-03-30 Makeda 103 Rue Ferrari

Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

18.99 Kemmler est un artiste sincère qui se livre dans ses textes sur sa vie et ses histoires gorgées d’amour, de peur, de frustration et de couleurs. Chaque phrase est millimétrée et touche en plein cœur. Ici, la vie n’est ni fantasmée ni travestie, elle explose dans toute sa diversité et ses paradoxes.



Kemmler, c’est la confirmation d’un talent sauvage, l’histoire d’un gars normal qui a su dépasser ses propres limites, ses propres monstres intérieurs. La musique s’ouvre à lui par hasard et prend rapidement le pas sur ses autres passions. Porté au fil du temps par une équipe indéboulonnable, dont son ami et compositeur Duane Charly, Kemmler enchaîne les titres jusqu’à son premier album « Rose ». Les choses s’accélèrent ensuite et il signe chez Island/Def Jam où il sort un album évolutif entre mai 2020 et janvier 2021 qui regroupe des titres emblématiques tels que « Ça me gêne », « Au singulier » ou le titre éponyme bouleversant « Gris coeur ».



Au printemps 2022, Kemmler revient avec un nouvel album « &Moi » qu’il présentera lors de sa toute première tournée.

Au printemps 2022, Kemmler revient avec un nouvel album « &Moi » qu’il présentera lors de sa toute première tournée.

Kemmler est un artiste sincère qui se livre dans ses textes sur sa vie et ses histoires gorgées d’amour, de peur, de frustration et de couleurs. Chaque phrase est millimétrée et touche en plein cœur. Ici, la vie n’est ni fantasmée ni travestie, elle explose dans toute sa diversité et ses paradoxes.



Kemmler, c’est la confirmation d’un talent sauvage, l’histoire d’un gars normal qui a su dépasser ses propres limites, ses propres monstres intérieurs. La musique s’ouvre à lui par hasard et prend rapidement le pas sur ses autres passions. Porté au fil du temps par une équipe indéboulonnable, dont son ami et compositeur Duane Charly, Kemmler enchaîne les titres jusqu’à son premier album « Rose ». Les choses s’accélèrent ensuite et il signe chez Island/Def Jam où il sort un album évolutif entre mai 2020 et janvier 2021 qui regroupe des titres emblématiques tels que « Ça me gêne », « Au singulier » ou le titre éponyme bouleversant « Gris coeur ».



Au printemps 2022, Kemmler revient avec un nouvel album « &Moi » qu’il présentera lors de sa toute première tournée.

Makeda 103 Rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-01-07 par