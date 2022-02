Kémil – 25 mars 2022 – Théâtre l’Inox Théâtre l’Inox, 25 mars 2022, Bordeaux.

Kémil – 25 mars 2022 – Théâtre l’Inox

Théâtre l’Inox, le vendredi 25 mars à 20:30

Vous vous demandez sûrement QUI JE SUIS ? Bhe moi aussi… et c’est la question à laquelle on répondra ensemble dans mon spectacle. Le peu de truc que je sais c’est que je m’appelle Kémil et j’ai 20 ans. J’ai un un petit frère, un bébé soeur, et des cousins qui sont pas vraiment mes cousins mais c’est tout comme parce qu’en fait leur mère c’est la femme de l’oncle de la mère de mon père. Du coup on s’aime bien. Ma mère elle a une clio grise. Elle s’appelle Corinne et elle est super gentille. Elle dit souvent que les gens sont des handicapés du sentiment et qu’on devrait pas fuir le dialogue. Je sais pas trop ce que ça veut dire mais plus j’avance dans ma vie plus j’ai l’impression qu’elle a raison. Moi je sais pas trop ce que je veux faire de ma vie, mais pour pas fuir le dialogue je fais des blagues sur scène le soir. Critiques : « Un jeune homme engagé fidèle et perfectionniste ambitieux de toucher les étoiles… » Ma mère. « Kémil rêve d’être une étoile pour faire rêver sa mère qui le rêve déjà. » Encore ma mère. (Elle est partout celle-là)

Tarif : 15€

Kémil, Lumières

Théâtre l'Inox 11-13 rue Fernand Philippart, 33000 Bordeaux



