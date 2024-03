Kémia Party Idriss D (DJ Set) + Café Noailles (Live Band) + Mehtoze (DJ Set) Le Molotov Marseille 6e Arrondissement, jeudi 6 juin 2024.

Kémia Party Idriss D (DJ Set) + Café Noailles (Live Band) + Mehtoze (DJ Set) Le Molotov Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Rendez-vous au Molotov le 6 juin pour la soirée Kémia Party Idriss D (DJ Set) + Café Noailles (Live Band) + Mehtoze (DJ Set).

KEMIA PARTY

Maghreb & Machrek Grooves



La Kémia est traditionnellement un assortiment d’amuse-bouches et d’hors d’œuvres servis au moment de l’apéritif dans le bassin méditerranéen, constituant un brassage d’une multitude de cultures. Proposée par l’association Cultur’all Massalia, la Kémia Party souhaite célébrer l’éclectisme et le croisement culturel des musiques traditionnelles et actuelles du Maghreb et du Machrek.



LINE UP



• IDRISS D

[DJ Set Spécial Album Release « Bled El Fen » DZ]



Pour sa première à Marseille, Idriss D, figure internationale de la musique électronique underground, viendra présenter son nouvel album « Bled El Fen », sorti avec son label Nedjma Records.



Idriss a baigné dans son enfance dans les musiques traditionnelles Algériennes, au sein de sa famille, avant de découvrir le Funk, la Disco et la Black Music. Il fait ses armes de DJ dans les années 90 à Alger, notamment au Rais Hamidou, avant de s’installer en Italie où il poursuivit sa carrière multi-casquette en tant que DJ Producteur Label Manager. Idriss D s’est produit dans les plus grands clubs de références de la scène italienne (Echoes, Cocoricò, Red Zone, Angels of love, Mafia club…) et en Europe (Tresor, Watergate et KaterBlau à Berlin, Club 4, El Row, Macarena à Barcelone, Rex à Paris, Privilege Ibiza…).



Il a monté son agence de booking, dbArtists, et son label Memento, avec lequel il a signé des artistes comme Carl Craig, Luciano, Ten Walls et The Analog Cops. Avec son nouveau label, Nedjma Records, Idriss souhaite mettre en place une plate-forme pour valoriser les talents émergents du monde Arabe.



• CAFÉ NOAILLES

[Live Band Algerian Elektro music]



Le groupe Café Noailles formé à Marseille rend hommage aux musiques qui les ont bercés, qu’elles soient arabo-andalouse, Raï, Malouf, chaoui, Ahalil ou Diwan. Les musiques de Café Noailles sont celles de l’exil loin du pays qui les a vus naître. Ces subtils emprunts, ces ingrédients restent les vibrations populaires et les déferlants rythmes traditionnels qui nourrissent leur trance, tant en termes de textures que de couleurs, une trance spirituelle tournée vers le ciel et ses étoiles. C’est cette magie universelle qui met le corps en mouvement et élève l’esprit qu’ils convoquent à chacun de leurs concerts.



Les lives de Café Noailles seront accompagnés de projections vidéo. Ces images montreront des visions typiques des pays dont s’inspirent les musiciens (Maghreb, Espagne, Sud de la France, l’Orient, Turquie…).



• MEHTOZE

[DJ Set Raï & Grooves]



Mehtoze est un passionné de musiques de tout genre et de pépites groovy. Il fait partie de l’Akademix, Ecole de Dj marseillaise fondée par Dj Djel (Fonky Family) auprès de qui il s’est formé à l’art des platines. Son univers musical est varié les musiques traditionnelles et contemporaines du Maghreb, le hip-hop, le jazz et la funk en passant par les musiques latines et électroniques. Fondateur de la Kemia Party avec l’association Cultur’all, il contribue à la diffusion des musiques du maghreb par l’organisation d’événements entre Marseille et Lille. 8 8 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-06 20:30:00

fin : 2024-06-06

Le Molotov 3 Place Paul Cézanne

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

