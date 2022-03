Keltas – Musique Iralndaise Comme une fleur sur la soupe – Bar Associatif,Saint-Junien-les-Combes (87)

Keltas – Musique Iralndaise Comme une fleur sur la soupe – Bar Associatif,Saint-Junien-les-Combes (87), 4 mars 2022, . Keltas – Musique Iralndaise

Comme une fleur sur la soupe – Bar Associatif, Saint-Junien-les-Combes (87), le vendredi 4 mars à 20:30

Le groupe Keltas donnera un concert avec une belle partie Bal. Nous ferons quand même quelques chansons! Nous serons en formation complète et super motivé a vous faire claquer des mains et bouger des pieds Keltas qui vous attends!!! *source : événement [Keltas – Musique Iralndaise](https://agendatrad.org/e/35717) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

1€

avec Keltas Comme une fleur sur la soupe – Bar Associatif,Saint-Junien-les-Combes (87) Le Piotaix, 87300 Saint-Junien-les-Combes, France Comme une fleur sur la soupe – Bar Associatif, 87300 Saint-Junien-les-Combes, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-04T20:30:00 2022-03-04T00:30:00

Détails Autres Lieu Comme une fleur sur la soupe - Bar Associatif,Saint-Junien-les-Combes (87) Adresse Le Piotaix, 87300 Saint-Junien-les-Combes, France Comme une fleur sur la soupe - Bar Associatif, 87300 Saint-Junien-les-Combes, France lieuville Comme une fleur sur la soupe - Bar Associatif,Saint-Junien-les-Combes (87)

Comme une fleur sur la soupe - Bar Associatif,Saint-Junien-les-Combes (87) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//