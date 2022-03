KELTAS Le concert Neuvic-Entier Neuvic-Entier, 19 mars 2022, Neuvic-EntierNeuvic-Entier.

2022-03-19 21:00:00 21:00:00 – 2022-03-19

Neuvic-Entier Haute-Vienne Neuvic-Entier Neuvic-Entier

Des crêpes et une buvette seront prévues pour que la fête soit complète. Toute l’ association des Vaches Folks ainsi que le groupe sont motives a vous faire taper des mains et bouger vos pieds

Pas de réservation, ii n’y aura en principe plus de protocole sanitaire.

Prix de l’entrée 10 € gratuit au moins de 12 ans. 21 h ouverture des portes a 20 h 30.

Le groupe Keltas de musique Irlandaise se produira a Neuvic-Entier le samedi 19 mars prochain pour la sortie de son nouveau CD anniversaire « Live des 20 ans » et pour fêter la saint Patrick avec vous. Ce concert évènement sera

l’occasion de rejouer certain titres de ce nouvel Opus. Le groupe invitera Amandine Goudouneix et Sébastien

Trarrabi du groupe Valsaviris pour agrémenter le répertoire de morceaux a danser. En effet, depuis deux ans les bals ont été très réduits la volonté du groupe et de continuer a vous faire danser ! Les 6 membres actuels de l’Irish Band avec leurs deux invites proposeront un répertoire de musique celtique et autres adaptes a la danse de bal. Ils feront aussi quelques chansons et quelques autres morceaux moins dansables.

