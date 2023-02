Kelly Thoma et ses invitées & invités – Festival Eurofonik Centre Marcet Bouguenais Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Kelly Thoma et ses invitées & invités – Festival Eurofonik Centre Marcet, 10 mars 2023, Bouguenais.

Horaire : 20:30

Gratuit : non 5 € à 13 €Moins de 10 ans : Gratuit Billetterie : eurofonik.fr/billetterie Création Eurofonik. Voyage au coeur des musiques de Crète. La création originale Eurofonik est un rendez-vous important du festival, ayant pu prendre des formes multiples au fil des éditions. En 2023, l’invitée est Kelly Thoma, internationalement reconnue pour son jeu de lyra crétoise. Cette année, la création est inédite par bien des aspects : la garantie d’un concert unique, mais aussi sa conception. Ce voyage au cœur des musiques crétoises sera en effet le fruit d’une classe de maître, démarche de transmission essentielle dans les musiques accompagnées par Eurofonik au fil des ans. Sur scène, la musicienne sera entourée d’une dizaine d’artistes, une formation quasi-orchestrale qui aura partagé en amont une semaine d’immersion dans ces répertoires propres à l’île de Crète. Kelly Thoma : lyra crétoise – Éléonore Billy : nyckelharpa – Gaëtan Coutable : lyra – Pascale Costantini : vièle à archet – Sara Evans : harpe – Jean Le Floch : accordéon – Marguerite Lersteau : nyckelharpa – Marie-Claude Meuris : nyckelharpa – Damien Papin : contrebasse Joël Savean : lyra – David Séverac : vielle à roue – Pauline Willerval : gadulka – Sarah Walder : viole de gambe Dans le cadre d’Eurofonik, festival des musiques des monde d’Europe (9 au 19 mars 2023) Centre Marcet Bouguenais 44340

