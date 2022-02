Kelly DS Salon-de-Provence, 26 février 2022, Salon-de-Provence.

Kelly DS Place Porte Coucou 160 Boulevard Lamartine Salon-de-Provence

2022-02-26 21:00:00 21:00:00 – 2022-02-26 23:00:00 23:00:00 Place Porte Coucou 160 Boulevard Lamartine

Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

16.8 16.8 KellyDS est un groupe de compositions aux influences Soul, Blues et Pop qui a été créée par Kelly DAMERY SEGUY et Cyril SEGUY lors du premier confinement en Mars 2020. Musiciens professionnels, et avec un « Duo Piano Voix » actif depuis près de 10ans, Kelly & Cyril avaient

l’envie et l’objectif d’interpréter leurs propres chansons. Ce premier confinement a été une période favorisante pour laisser place aux temps

de compositions et de créations. A la suite sont sortis les premiers singles du groupe : « My Day » « For You » et « Time To Be Free », disponibles sur toutes les plateformes d’écoutes, ainsi qu’un Clip Officiel de « My Day » tourné dans le célèbre Théâtre Armand de Salon

De Provence qui à ce jour, a multiplié un grandnombre de vues et d’articles de presse.

Accompagnée de ses 4 musiciens, Cyril SEGUY aupiano et à l’orgue, Marc SEGUY à la guitare, Laurent MAUREL à la batterie & Sébastien MARKEZANA à la basse,Kelly DAMERY SEGUY chanteuse du groupe a annoncé la sortie officielle de leur premier album avec

exclusivement des compositions dès Décembre 2021, avec à leur côté Steven FORWARD célèbre ingénieur son qui a notamment collaboré avec des artistes tels que Ray Charles ou Paul McCartney.

KellyDS s’est produit au Festival La Nuit Du Blues à Cabannes en Septembre 2021.

Porté par une énergie de création et une ambition de partage, KellyDS attend avec impatience pour venir VOUS rencontrer sur scènes lors de

prochains concerts.

Concert Soul Blues Pop

leportailcoucou13@gmail.com +33 9 52 96 32 09 http://www.portail-coucou.com/

Place Porte Coucou 160 Boulevard Lamartine Salon-de-Provence

