Kelela LE TRIANON, 8 avril 2023, PARIS.

Kelela LE TRIANON. Un spectacle à la date du 2023-04-08 à 20:00 (2023-04-08 au ). Tarif : 30.0 à 35.0 euros.

TALENT BOUTIQUE (2- L-R-204262 et 3- L-R-204265) présente ce concert. KELELAKelela est une chanteuse, compositrice et productrice qui se caractérise par son habileté à mélanger les codes du R&B et de la Dance à travers la musique, l’art et la mode. Ses premiers projets – dont ‘Take Me Apart’ (2017) – confirment son statut d’avant-gardiste de la scène R&B underground grâce à une esthétique futuriste, élégante et sensuelle. Kelela confirme son retour avec la sortie de son prochain album le 10 février 2023, incluant les singles ‘Washed Away’, ‘Happy Ending’ et ‘On The Run’ ! Kelela Kelela

Votre billet est ici

LE TRIANON PARIS 80, BLD ROCHECHOUART Paris

TALENT BOUTIQUE (2- L-R-204262 et 3- L-R-204265) présente ce concert.

KELELA

Kelela est une chanteuse, compositrice et productrice qui se caractérise par son habileté à mélanger les codes du R&B et de la Dance à travers la musique, l’art et la mode. Ses premiers projets – dont ‘Take Me Apart’ (2017) – confirment son statut d’avant-gardiste de la scène R&B underground grâce à une esthétique futuriste, élégante et sensuelle. Kelela confirme son retour avec la sortie de son prochain album le 10 février 2023, incluant les singles ‘Washed Away’, ‘Happy Ending’ et ‘On The Run’ !

.30.0 EUR30.0.

Votre billet est ici