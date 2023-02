Kel Téneré LA DAME DE CANTON PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

Kel Téneré LA DAME DE CANTON, 16 février 2023, PARIS. Un spectacle à la date du 2023-02-16 à 20:00. Tarif : 10.0 à 10.0 euros. Le groupe Kel Ténéré s'est formé à Paris autour de Moussana du Niger lors de la rencontre de jeunes talentueux musiciens Touaregs de différentes régions du Désert, en 2022. Au vu de la situation que connait le peuple Touareg depuis des décennies, ils ont opté pour le nom de « Kel Ténéré », qui signifie « ceux du Désert » pour être au-dessus de toute considération tribale et pour fédérer leur peuple et vulgariser davantage sa culture millénaire. C'est une nouvelle génération de musiciens qui puise ses racines dans le blues de Tinariwen, de Bombino ou encore de la World music. Ils font de leur musique une arme de protection de leur peuple et de sa culture.

