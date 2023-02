Kekra (Tournée) L’ANTIPODE MJC RENNES, 16 mars 2023, RENNES.

Kekra (Tournée) L’ANTIPODE MJC RENNES. Un spectacle à la date du 2023-03-16 à 20:30 (2023-03-03 au ). Tarif : 27.2 à 27.2 euros.

High-Lo (L-R-21-8203 & L-R-21-8204) présente : ce concert. Kekra ‘Trop validé pour les valider’. Au fil du temps, Kekra a réussi à affirmer avec rage et brio une identité singulière navigant entre les styles et les influences. Toujours masqué, le rappeur originaire de Courbevoie insuffle depuis son apparition en 2015 une énergie particulière à la scène rapologique francophone devenant au fil des apparitions une véritable référence. Une énergie construite entre esthétisme et recherche permanente d’avant-garde. Aujourd’hui Kekra apparaît comme l’un des artistes ayant permis une évolution profonde du paysage rap. Deux ans après la sortie de son album ‘Kekra’, le MC est de retour avec Stratos. L’un des projets rap les plus attendus de ce début 2023 et un atterrissage qui se fera le 27 janvier.- Les mineurs de moins de 16 ans doivent obligatoirement être accompagnés par leur tuteur légal : parents ou tuteur légal (pas sœur, frère ou autre). – Pièce d’identité obligatoire pour entrer : carte d’identité, passeport, permis de conduire (photocopie ou photographie non acceptée.) Kekra

L’ANTIPODE MJC RENNES RENNES 2, rue André Trasbot Ille-et-Vilaine

