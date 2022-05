Keith & Tex + Rudy Mills & The SteadyTones, 15 mai 2022, .

Keith & Tex + Rudy Mills & The SteadyTones

2022-05-15 – 2022-05-15

19 21 Keith & Tex les fabuleux duettistes jamaïcains qui enflammèrent Le Molotov en octobre 2017, sont de retour !



Vétérans du rocksteady et du reggae des années 60 avec leurs hits “Stop That Train”, “Tonight” ou encore “Let Me Be The One”, ils seront cette fois accompagnés du trop rare chanteur Rudy Mills. L’auteur du mythique “John Jones” (succès de l’année 1968 aussi bien en Angleterre qu’en Jamaïque) sera la cerise sur le gâteau qui vous plongera aux origines du reggae !



Et pour assurer cuivres, guitares, clavier et section rythmique, rien de moins que les allemands The SteadyTones.



Put on your dancing shoes and don’t miss tis !!!

dernière mise à jour : 2022-04-21 par