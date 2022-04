Keith and Tex , Rudy Mills et les steadytones Le Molotov, 15 mai 2022, Marseille.

Le Molotov Proudly Presents : Keith And Tex Si vous êtes à la recherche de nostalgie et de rocksteady à son apogée, alors Keith & Tex offre sont bon mélange des deux. Nés à l’époque du rocksteady, Keith & Tex ont fait leur marque avec une série de tubes et de classiques qui ont duré plus de 50 ans. De leur interprétation obsédante de ” Hypnotic Eyes ” à l’intro et au solo de guitare emblématique de Lynn Taitt sur ” Stop That Train “, vous avez droit à un style unique qui perdure après cinq décennies. Depuis 1967, beaucoup de leurs chansons ont connu un grand succès et continuent d’être jouées et chantées par une nouvelle génération d’amateurs de rocksteady. Ce duo possède un style qui semble encore étonnamment attachant et d’une innocence rafraîchissante [https://www.youtube.com/watch?v=JnQTGNcNpI4](https://www.youtube.com/watch?v=JnQTGNcNpI4) Rudy Mills. L’auteur du mythique John Jones (succès de l’année 1968 aussi bien en Angleterre qu’en Jamaïque) sera la cerise sur le gâteau qui vous plongera aux origines du reggae ! [https://www.youtube.com/watch?v=osmKEiRuZcM](https://www.youtube.com/watch?v=osmKEiRuZcM) Et pour assurer cuivres, guitares, clavier et section rythmique, rien de moins que les Allemands The SteadyTones.

