Grande vente Keit Vimp Bev Keit Vimp Bev Laz Catégories d’évènement: Finistère

Laz

Grande vente Keit Vimp Bev Keit Vimp Bev, 14 octobre 2022, Laz. Grande vente Keit Vimp Bev 14 – 16 octobre Keit Vimp Bev Prix réduit de 50%, livres à 1-2 € (voire gratuits). Le samedi 15, conférence avec Yann Gerven sur des points de grammaire, promenade en breton et visite de la chapelle du Roc’h à Saint-Thois. Keit Vimp Bev 22 Grand Rue, 29520 Laz Laz 29520 Finistère Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-14T09:00:00+02:00

2022-10-16T17:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Laz Autres Lieu Keit Vimp Bev Adresse 22 Grand Rue, 29520 Laz Ville Laz lieuville Keit Vimp Bev Laz Departement Finistère

Keit Vimp Bev Laz Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/laz/

Grande vente Keit Vimp Bev Keit Vimp Bev 2022-10-14 was last modified: by Grande vente Keit Vimp Bev Keit Vimp Bev Keit Vimp Bev 14 octobre 2022 Keit Vimp Bev Laz Laz

Laz Finistère