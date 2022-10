Keg + Guests L’international Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Le mardi 31 janvier 2023

de 19h00 à 23h00

Sur place : 8 EUR

L’Inter présente… KEG (Brighton UK – Post punk) Le rock anglais vit plus qu’un renouveau : une renaissance. Chaque jour voit fleurir un groupe d’une totale liberté créatrice. Et si Brighton a pu nous offrir Squid ou Porridge Radio, les nouveaux venus se nomment KEG. D’emblée, on comprend qu’ils ne sont pas comme les autres. Car ils sont pas moins de sept musiciens, dont un trombone, aux goûts embrassant free jazz, hip-hop et new wave. Sur la base d’un post-punk aussi dément que groovy façon Devo, chaque titre peut tout à coup prendre un virage à 180 degrés vers des rivages atmosphériques. À la folie du monde, ils répondent par un éclat de rire, suivi d’un riff ravageur. + Guests Aucun comportement sexiste, raciste, LGBTphobe ou discriminant ne sera toléré. L’équipe se réserve le droit d’entrée et reste à votre écoute en cas d’incident. L’international 5 rue Moret 75011 Paris Contact : https://fb.me/e/1VvhERziM https://fb.me/e/1VvhERziM

