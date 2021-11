KEEP DANCING INC en concert au Supersonic (Free entry) SUPERSONIC, 25 décembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 25 décembre 2021

de 19h à 23h

gratuit

NOËL AU SUPERSONIC Concerts gratuits, Nuits rock et Disquaire à Paris !

KEEP DANCING INC

(Indie rock – UPS /SILTA – Paris, FR)

Ils sont dans la moitié de leur vingtaine, leur musique s’imprègne de références qui, pour certaines, datent d’avant leur naissance, pourtant Louis, Joseph et Gabrielle possèdent déjà l’aplomb et la maîtrise d’un power-groupe à l’anglaise. Quelques années après ses débuts, Keep Dancing Inc. aligne avec une belle sérénité un bilan d’étape qui force l’admiration. Ils ont tourné partout en Europe avec Blossoms, ont éclusé pas moins de 30 dates outre-Manche, et se sont taillés une réputation scénique digne des plus rutilantes machines à groove de l’époque. Après ces années d’apprentissage, la décennie qui s’ouvre les présente plus redoutables encore. Les premiers maxis (Initial public offering en 2017 et Restructuration en 2018) n’étaient que des esquisses, comparés aux traits assurés de Embrace, dont le premier extrait, Could U Stop, annonce d’emblée la couleur : synthétique à reflets new-wave, irisée de voix en halos qui ne vendent jamais leurs âmes aux machines. Le groupe a enregistré les douze titres entre Paris et Margate, en Angleterre, fief du producteur britannique Tom Carmichael, réputé pour ses dons de sorcellerie sur les disques, notamment, de Kendrick Lamar Fat White Family our Alaska Alaska.

Les années 20 démarrent follement avec Could U Stop, et il apparaît comme une évidence que rien de pourra arrêter Keep Dancing Inc.

– https://youtu.be/RhUzkUlroCA

– On vous annonce le reste de la prog’ très bientôt !

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet Paris 75012

1, 5, 8 : Bastille (282m) 8 : Ledru-Rollin (466m)



Date complète :

