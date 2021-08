Keep an eye out – Marc Limousin Trégastel, 11 septembre 2021, Trégastel.

Keep an eye out – Marc Limousin 2021-09-11 – 2021-09-26 Le lac des Cygnes de Tourony Ch. de Krec’h Tourony

Trégastel Côtes d’Armor

Chaque année au mois de septembre, le Festival d’art de l’Estran invite l’art contemporain à investir les paysages exceptionnels des communes littorales de Trégastel, Trébeurden et Pleumeur-Bodou. Des œuvres plastiques éphémères sont conçues spécialement pour les lieux, entrant en résonance avec l’environnement dans lequel elles prennent place. Des artistes plasticiens, paysagers, architectes sont invités à produire des œuvres à l’échelle de paysages uniques aussi grandioses, esthétiques, mouvants, convoités que populaires.

Marc Limousin vit et travaille à Annecy. Artiste plasticien aux pratiques plurielles et transversales, sa pratique artistique s’articule autour de la place de l’humain dans son temps et son environnement.

“On ne sait qui ils sont, d’où ils viennent et ce qu’ils font là.

Ce dont on peut être sûr, c’est qu’ils nous guettent …

Sur le lac des Cygnes, des yeux nous regardent.

Resterons-nous indifférents à leur contact ?

Est-ce la nature qui nous observe ? L’eau qui nous fixe de son mouvement incessant ? N’avons-nous plus de rayons d’action sans être sous la vue d’un regard, d’une vision, qu’elle soit naturelle ou même artificielle ?

Keep An Eye Out nous invite à garder l’œil ouvert !”

