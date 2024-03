Keen’V Parc du Jard Saint-Dizier, vendredi 5 juillet 2024.

Keen’V DJ set à 18h Vendredi 5 juillet, 20h00 Parc du Jard Plein air, gratuit, entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-05T20:00:00+02:00 – 2024-07-05T21:30:00+02:00

Fin : 2024-07-05T20:00:00+02:00 – 2024-07-05T21:30:00+02:00

L’artiste fêtera à l’occasion de cette nouvelle tournée ses 15 ans de carrière, accompagné par 4 musiciens et 4 danseurs. Il cumule à ce jour 10 albums, 6 disques de platine, 4 disques d’or et 10 nominations aux NRJ Music Awards. Entre nostalgie (et ses titres-phare comme « A l’horizontale », « Tahiti », « Outété », « J’aimerais trop ») et nouveauté avec son dernier album « Equilibre », Keen’V relève le défi de faire danser le Parc du Jard.

Parc du Jard Avenue de Belle Forêt-sur-Marne, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://musical-ete.fr/ »}]