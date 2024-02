Keen’V en concert live Domaine de la Broche Étrépagny, samedi 10 février 2024.

Keen’V en concert live Domaine de la Broche Étrépagny Eure

Keen’V en est en concert live au Domaine de la Broche. C’est l’artiste qui procure de la joie de vivre avec ses nombreux titres ensoleillés A l’horizontale, J’aimerais trop, Ma vie au soleil, Tahiti, Outété etc.

Ouverture du Club VIP à 22h. Le conseil essentiel pour éviter l’affluence soyez là dès l’ouverture.

Tous les samedis, ambiance 70/80/90/2000 et les tubes d’aujourd’hui.

Evitez les accidents et conservez votre permis, pensez à choisir votre SAM (celui qui conduit, c’est celui qui ne boit pas d’alcool). Service MC Navettes pour le transport aller-retour domicile/Domaine de La Broche.

Accompagnés d’un des 2 parents, l’accès aux mineurs est toléré à partir de 15 ans (sur présentation des cartes d’identités).

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 22:00:00

fin : 2024-02-10 05:00:00

Domaine de la Broche 1 route du Mesnil Guilbert

Étrépagny 27150 Eure Normandie domainedelabroche@gmail.com

L’événement Keen’V en concert live Étrépagny a été mis à jour le 2024-01-27 par Vexin Normand Tourisme