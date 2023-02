Keed Les 9 salopards Marseille 6e Arrondissement Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Keed Les 9 salopards, 17 février 2023, Marseille 6e Arrondissement. Keed 2 rue Crudère Les 9 salopards Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhone

2023-02-17 – 2023-02-17

Bouches-du-Rhone EUR 1 Keed est un artiste originaire de Martinique, proposant une musique aux textes mélancoliques posés sur des ambiances variées allant de la trap à l’Indie en passant par l’électro, il poste son premier morceau solo ” Quand les archanges pleurent ” en 2019, qui posera les bases d’un rap proche du cloud où les textes ont toujours une place importante.



Il produira par la suite 3 Eps Solo ; Nèfle , EVSN et Etrange Sunset ,et postera plusieurs singles dont le très apprécié " Pop-Punk " . Son rapport à la mélancolie et à son mode de vie d'ermite de la musique est traduit dans un univers onirique et nébuleux. Ambiance trap-indie et electro pour un concert de l'artiste martiniquais Keed.

