Découverte des Archives du KDSK Samedi 16 septembre, 10h00 KDSK, Centre culturel breton Yezhoù ha Sevenadur Ouvert à tout public : enfants et adultes.

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le KDSK présentera son travail de numérisation du fonds documentaire : fonds d’affiches, photos et autres supports de communication ainsi que son fonds d’ouvrages du domaine public, rares ou souvent trop fragiles pour être manipulés. Edités entre 1644 et 1941, ces documents en breton ou bilingues breton-français (catéchisme, grammaires, dictionnaires, méthodes de langue, théatre, études, essais, …), sont mis en ligne sur le site internet du KDSK et sur Bretania.[http://www.bretania.bzh/, le portail des cultures de Bretagne]. Ils peuvent ainsi être portés à la connaissance de tous.

Le KDSK est une structure associative qui propose dans son antenne de St-Herblain un fonds documentaire spécialisé sur la Bretagne, la langue bretonne et les Pays Celtiques, le patrimoine culturel, sous ses aspects les plus variés : production littéraire, édition, ethnologie, histoire, vie économique et sociale…. La production littéraire de langue bretonne aujourd’hui éditée, est systématiquement acquise. La littérature bretonne de langue française ainsi que la littérature des autres langues celtiques constituent une part importante du fonds.

Environ 18 000 documents sont mis à la disposition du public, plus de 400 titres de revues spécialisées sur la Bretagne ou les Pays Celtiques y sont également archivées.

KDSK, Centre culturel breton Yezhoù ha Sevenadur 12 avenue l'Angevinière 44800 St-Herblain Saint-Herblain 44800 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Ce centre propose un fonds documentaire spécialisé sur la Bretagne, la langue bretonne et les Pays Celtiques, le patrimoine culturel, sous ses aspects les plus variés : production littéraire, édition, ethnologie, histoire, vie économique et sociale…. La production littéraire de langue bretonne aujourd’hui éditée, est systématiquement acquise. La littérature bretonne de langue française ainsi que la littérature des autres langues celtiques constituent également une part importante du fonds.

Les documents les plus fragiles et les plus anciens du domaine public sont numérisés et mis en ligne sur le site internet du KDSK ainsi que sur Bretania, le portail régional numérique. Ouvert à tout public : enfants et adultes. Gratuit. Ouverture au public du mardi au vendredi : 10h-12h & 14h-18h ainsi que le samedi matin de 10h à 13h

KDSK Bretagne

© KDSK