KAZZ Le Modjo, 26 février 2022, Aix-en-Provence.

KAZZ

du samedi 26 février au vendredi 8 juillet à Le Modjo

KAAZ est un groupe de musiciens professionnels interprétant des reprises de chansons de variétés des années 50 à nos jours (environ 600 titres ) Le parcours de Kaaz est riche de concerts et de soirées privées. Ils font partie des groupes incontournables des soirées Marseillaises. Son des guitares (Aix et La Ciotat ) Le turf Casa Pietà Villa Dona Blackstone Kennedy Le terminus Le vintage Enfant gâtés Le scotch (bandol) Hotel Seez (st tropez ) Hotel mandarine (st tropez) Mama shelter …. Fiers de leur polyvalence musicale et de leur expérience, ces 2 musiciens, par leur musique et leur enthousiasme, brisent les barrières pour offrir des prestations mêlant rigueur et bonne humeur dans une ambiance festive . Le Groupe : – Christophe de Kaaz (Funky sud , London to Mars, Ladys) guitare et chant – Sandrine Burgoni ( Orchestre Almeras, J .Baptiste Guegan) chant Le Modjo, c’est apéro – dîner en live!!! Bien au chaud, autour d’une petite carte fraîche et succulente concoctée par Anto, notre super chef! Participation à la musique: 3€. Renseignements & réservations: 04.42.60.00.60 Par SMS: 07.69.13.06.23

Le Modjo 33 rue des infirmeries 13100 Aix en Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône



