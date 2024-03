Kazi Classik Le pré de la cure Le Landreau, dimanche 9 juin 2024.

Kazi Classik Le grand orchestre du Kazi Classik nous livre un récital hors du commun, burlesque, loufoque, dans lequel Beethoven, Vivaldi, Mozart et bien d’autres compositeurs se retrouvent bousculés ! Dimanche 9 juin, 15h30 Le pré de la cure Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-09T15:30:00+02:00 – 2024-06-09T17:00:00+02:00

Fin : 2024-06-09T15:30:00+02:00 – 2024-06-09T17:00:00+02:00

ces trois musiciens passionnés nous délivrent une version très personnelle de quelques unes des œuvres les plus célèbres du répertoire classique. Mais tout ceci demande une grande rigueur, de la concentration, du sérieux… Et là, on comprend très vite que ce n’est pas gagné !

Le grand orchestre du Kazi Classik nous livre un récital hors du commun, burlesque, loufoque, dans lequel Beethoven, Vivaldi, Mozart et bien d’autres compositeurs se retrouvent bousculés !

Le pré de la cure Rue des moulins 44430 LE LANDREAU Le Landreau 44430 Loire-Atlantique Pays de la Loire