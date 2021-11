KAZI CLASSIK Le Mans, 18 décembre 2021, Le Mans.

KAZI CLASSIK Le Mans

2021-12-18 – 2021-12-18

Le Mans Sarthe

Festival Noël prend ses Quartiers. « Kazi Classik », de la compagnie Ernesto Barytoni. Le grand orchestre du Kazi Classik nous livre un récital hors du commun, burlesque, loufoque, dans lequel Beethoven, Vivaldi, Mozart et bien d’autres compositeurs se retrouvent bousculés ! Riquita, Pito et Baudouin, trois musiciens passionnés, nous délivrent une version très personnelle de quelques unes des œuvres les plus célèbres du répertoire classique. Dès 3 ans. 14h30 et 16h30. 50 min. Genre : Théâtre burlesque. Renseignements et retrait des places au Service du développement et de l’action culturels, 02 43 47 36 52.

