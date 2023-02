Mornac-sur-Seudre village d’artisans KAZEHANA & TUILLIERE, 1 avril 2023, Mornac-sur-Seudre.

Découvrez un travail inédit dans une matière minérale : fusion d’une artiste et d’un artisan d’art.

KAZEHANA & TUILLIERE 25, rue du port, 17 Mornac sur Seudre Mornac-sur-Seudre 17113 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Ouverture au public de notre boutique-expo en présence des 2 créateurs, l’artiste illustratrice Harumi Kazéhana et Julien Publie Tuillière, artisan concepteur.

LE BEAU, CHAQUE JOUR ET DANS N’IMPORTE QUEL ESPACE DE VIE.

Dans notre atelier, nous imaginons et concevons des objets très engagés esthétiquement alliant design, fonctionnalité et précision.

Nous travaillons pour offrir des solutions de décoration permettant de sublimer tout espace et de matérialiser les désirs les plus exigeants en termes d’agencement intérieur et extérieur pour la maison et les espaces professionnels.

La fraîcheur créative et designs exclusifs de l’artiste Harumi Kazéhana fusionnent avec le savoir-faire de l’artisan d’art Julien Publie Tuillière. Nous réalisons aussi ce que vous imaginez.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00

2023-04-02T18:30:00+02:00

