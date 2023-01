Kaz’Bah Kunt : Missy Da’Kunt & DJ K-Neu Marseille 6e Arrondissement, 23 février 2023, Marseille 6e Arrondissement .

Kaz’Bah Kunt : Missy Da’Kunt & DJ K-Neu

3 Place Paul Cézanne Le Molotov Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Le Molotov 3 Place Paul Cézanne

2023-02-23 21:00:00 – 2023-02-23

EUR 7 Dancehall, Djset, House, Riddim, Vogue Beats



DJ K-Neu & Missy Da’Kunt vous propose un DJ Set en Back 2 Back : KAZ’BAH KUNT.



Deux DJ, ensemble derrière les platines pour deux fois plus de fun. Missy & K-Neu vous ont concocté un voyage musicale entre Riddim, Dancehall, House, Vogue beats et d’autre pépites….



On vous attend au Molotov le Jeudi 23 Février !



• Missy Da’Kunt

Né dans une famille d’artiste, c’est dès le plus jeune âge que Missy baigne dans l’art sous toutes ses formes. Après 6 années au conservatoire et l’apprentissage du Solfége, de la guitare, du piano et des percussions, Missy trouve sa voie d’artiste derrière les platines.

La joie de faire danser et de danser l’entraîne alors à s’initier au Hip-Hop, a la Capoeira, le BaileFunk, au DanceHall et au vogue au coté de sa famille Ballroom.Une famille qui l’aidera à s’initier au Djing au côtés de Lazy Flow, K-Neu ou encore Klaire Alice sous le pseudonyme de Missy Da’Kunt.

Evoluant auprès de collectifs d’artistes et puisant son inspiration dans ses racines caribéennes et ses années d’expériences, Missy se forge une identité unique, éclectique et versatile où les codes et genres rompent et s’entremêlent.



• DJ K-Neu

Kévin Table est un danseur, performeur et DJ connu sous le pseudonyme «K-NEU ». Depuis son enfance, il baigne dans la musique électronique, classique, pop et autres univers cinématographiques. Ces influences rythmiques chaudes et froides sont le reflet de son métissage et de sa culture musicale.

Passionné de musique, DJ K-Neu est un “digger” qui a accumulé des bijoux sonores perdus ou oubliés. Cet adepte de remix/matchup a une approche « Underground ». Depuis 2018, DJ K-Neu se réinvente et ne cesse de provoquer la surprise et l’inattendu lors de ces DJ Sets !

Kaz’Bah Kunt : Missy Da’Kunt & DJ K-Neu au Molotov le 23 février.

