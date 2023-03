Kaz’artistique AZIMUT Kaz’Azimut Mont Vert les Hauts Catégorie d’Évènement: Mont Vert les Hauts

Kaz’artistique AZIMUT Kaz’Azimut, 1 avril 2023, Mont Vert les Hauts. Kaz’artistique AZIMUT 1 et 2 avril Kaz’Azimut La Kaz’Azimut est une maison artistique qui regroupe plusieurs univers :

Exposition de sculptures en métal par Jules Pennel.

Exposition photographiques par Mattieu Potier.

Exposition de créations textiles de la marque Néma par Élodie Dubos.

Concert instrumental & chanson Kréol par Olivier Cadet, deux sessions par jour 15h & 18h.

Ouverture des ateliers. Nous vivons en colocation dans un univers artistiques offrant une diversité et une émulsion de créativité. Nous travaillons tous à domicile et notre case est ouverte au public à l’année, sur rdv. Kaz’Azimut Mont Vert les Hauts 97410 Saint Pierre Mont Vert les Hauts 97410 33 Chemin Nativel La Réunion [{« type »: « email », « value »: « jules.pennel@gmail.com »}, {« type »: « email », « value »: « olikd02@hotmail.com »}, {« type »: « email », « value »: « nema29dressmaker@gmail.com »}, {« type »: « email », « value »: « mattpottier@outlook.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T12:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T12:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 exposition sculpture Kaz’Azimut

