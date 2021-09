KAZ HAWKINS “MEMORIES OF” Le Mans, 2 décembre 2021, Le Mans.

KAZ HAWKINS “MEMORIES OF” 2021-12-02 – 2021-12-02 Rue d’Arcole Palais des Congrès

Le Mans Sarthe

Née à Belfast (Irlande du Nord), la chanteuse-auteure-compositrice Kaz Hawkins est une artiste incontournable autant par sa voix puissante, par son écriture de chansons originales soul & blues, que par sa personnalité et son charisme solaires qui s’épanouissent sur scène pour le bonheur du public !

Kaz Hawkins a subi de graves violences physiques et émotionnelles depuis son enfance et a failli perdre la vie lorsqu’on lui a tranché la gorge… Son histoire spectaculaire de survie participe certainement à rendre tous ses concerts uniques, rares en émotions à fleur de peau… Des concerts généreux qui donnent aussi le sourire, de l’énergie positive !

En 2019, est présenté son projet « Memories of Etta » au festival Cognac Blues Passions. Suite contexte sanitaire, pas de tournée en 2020 et donc un album « Memories Of ».

Kaz Hawkins compte bien partager sur toutes les scènes possibles ce magnifique hommage à la chanteuse américaine légendaire, Etta James dont la carrière jazz, soul, rock et rhythm and blues s’est étendue sur six décennies.

Concert exceptionnel pour le 11e Soblues !

Kaz Hawkins – voix

Stef Paglia – guitare

Julien Boisseau – guitare basse

Amaury Blanchard – batterie

Cédric Le Goff – claviers

Benoît Gaudiche – trompette

Guillaume Sené – saxophone

Co réalisation Le Mans Jazz – europajazz / Palais des Congrès et de la Culture Le Mans

Un voyage époustouflant en hommage à la vie d’Etta James !

Née à Belfast (Irlande du Nord), la chanteuse-auteure-compositrice Kaz Hawkins est une artiste incontournable autant par sa voix puissante, par son écriture de chansons originales soul & blues, que par sa personnalité et son charisme solaires qui s’épanouissent sur scène pour le bonheur du public !

Kaz Hawkins a subi de graves violences physiques et émotionnelles depuis son enfance et a failli perdre la vie lorsqu’on lui a tranché la gorge… Son histoire spectaculaire de survie participe certainement à rendre tous ses concerts uniques, rares en émotions à fleur de peau… Des concerts généreux qui donnent aussi le sourire, de l’énergie positive !

En 2019, est présenté son projet « Memories of Etta » au festival Cognac Blues Passions. Suite contexte sanitaire, pas de tournée en 2020 et donc un album « Memories Of ».

Kaz Hawkins compte bien partager sur toutes les scènes possibles ce magnifique hommage à la chanteuse américaine légendaire, Etta James dont la carrière jazz, soul, rock et rhythm and blues s’est étendue sur six décennies.

Concert exceptionnel pour le 11e Soblues !

Kaz Hawkins – voix

Stef Paglia – guitare

Julien Boisseau – guitare basse

Amaury Blanchard – batterie

Cédric Le Goff – claviers

Benoît Gaudiche – trompette

Guillaume Sené – saxophone

Co réalisation Le Mans Jazz – europajazz / Palais des Congrès et de la Culture Le Mans

dernière mise à jour : 2021-08-31 par