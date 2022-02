KAZ HAWKINS MEMORIES OF ETTA JAMES La Ferté-Bernard La Ferté-Bernard Catégories d’évènement: La Ferté-Bernard

La Ferté-Bernard Sarthe La Ferté-Bernard S’il faut avoir souffert pour bien chanter le blues, la légitimité de Kaz Hawkins est

totale pour avoir coché toutes les cases. Elle fait partie des chanteuses aux performances d’une intensité émotionnelle rare. L’influence d’Etta James dans sa carrière et sa vie a été telle que la chanteuse irlandaise a même officiellement

changé son nom de famille à l’état civil pour adopter celui de Jamesetta Hawkins, alias Etta James ! La tournée “Memories of Etta” sera un réel événement. Une grande soirée Soul ! Un concert spectaculaire avec 7 musiciens sur scène ! À partir de 10 ans. Tarif C :

