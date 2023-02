Kaz Hawkins en concert au Café de la Danse le 7 juin 2023 Café de la Danse Paris Catégories d’Évènement: île de France

Le mercredi 07 juin 2023

de 20h00 à 22h30

Prévente : 20 EUR

Kaz Hawkins nous embarque dans son univers pluriel, coloré, des mots simples pour dire des émotions fortes, un univers artistique à la hauteur de sa personnalité, attachante et libre. Cette année 2023 voit Kaz Hawkins fêter ses 50 ans, un âge qu’elle n’aurait jamais cru atteindre. Elle tenait donc à faire de cette année une grande fête, un événement exceptionnel dans une vie exceptionnelle. Et quoi de plus exceptionnel que la sortie d’un nouvel album avec de nouvelles compositions ?! Le regard fermement tourné vers un avenir plein de promesses, Kaz Hawkins entame ce nouveau chapitre dans un grand rire, pétillant comme sa musique. Concert présenté par On the RoaD Again et Dixiefrog Records avec le soutien de la SPPF. Ouverture des portes : 19h30 / Début du concert : 20h00 Café de la Danse 5 Passage Louis Philippe 75011 Paris Contact : https://www.kazhawkins.com/ https://www.facebook.com/kazhawkinsmusic https://www.facebook.com/kazhawkinsmusic https://my.weezevent.com/kaz-hawkins-paris

Kaz Hawkins en concert au Café de la Danse le 7 JUIN 2023

